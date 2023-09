Dopo la lite col compagno si barrica in camera con un coltello, denunciata dai carabinieri

Lite di coppia degenerata nei giorni scorsi in città.

I carabinieri sono stati chiamati a intervenire alle sei del mattino in un appartamento a Sestri Ponente su chiamata al 112 di un uomo che diceva di essere stato aggredito dalla compagna.

La donna dopo averlo picchiato si era chiusa in camera da letto con un coltello. I militari della radiomobile sono stati costretti a sfondare la porta per poter affidare la 40enne alle cure della guardia medica; il dottore ha disposto il ricovero in ospedale della signora che è stata denunciata per aggressione.