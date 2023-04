Truffatori smascherati da anziani, l'ultimo caso a Sestri

Hanno tentato una truffa in un'abitazione sita nei dintorni di viale Canepa a Sestri Ponente, ma le vittime, due anziani, non ci sono cascati. La tentata truffa è andata in scena sabato 1 aprile 2023. I due malviventi hanno detto di essere tecnici inviati dall'amministratore di condominio.

L'aver evocato una figura nota ai due anziani coniugi avrebbe dovuto rassicurarli, ma, per fortuna, a insospettirli è stata la domanda se in casa ci fosse la cassaforte. Al ché i due, entrambi ottantenni, hanno capito che c'era qualcosa che non andava e hanno chiesto ai sedicenti tecnici se avessero un tesserino da mostrare.

Questi, colti impreparati, non hanno potuto fare altro che allontanarsi a mani vuote. Questa è la terza truffa tentata nell'arco di una settimana, di cui sia giunta notizia alla polizia di Stato, che non va a buon fine in quanto le vittime si accorgono del raggiro.

Anche un recente tentativo con la tecnica del 'finto parente' ha avuto lo stesso esito. In quel caso la vittima si è molto allarmata, credendo a quello che le veniva raccontato al telefono, ma poi per fortuna ha chiamato i parenti per chiedere altro denaro da consegnare ai truffatori, permettendo così ai suoi familiari d'intervenire.