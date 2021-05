Sestri: rifornisce gli spacciatori del quartiere, arrestato giovane pusher

Gli agenti del commissariato per alcune settimane si sono appostati in alcuni punti strategici del quartiere e hanno avuto la conferma che in uno stabile adiacente a via Sestri c’era un intenso “viavai”, non solo di consumatori, ma anche di piccoli spacciatori

Un 24enne nato in provincia di Alessandria è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Sestri Ponente.

Gli agenti del commissariato per alcune settimane si sono appostati in alcuni punti strategici del quartiere e hanno avuto la conferma che in uno stabile adiacente a Via Sestri c’era un intenso “viavai”, non solo di consumatori, ma anche di piccoli spacciatori. Ad abitare al primo piano del palazzo il 24enne, conosciuto dagli agenti come frequentatore dell’ambiente del piccolo spaccio sestrese nonché già sottoposto ad una misura di sicurezza che gli impone orari ed obblighi da rispettare.

Ieri pomeriggio, martedì 18 maggio, i poliziotti hanno deciso di intervenire. Nel momento in cui hanno visto uscire dall’abitazione del ragazzo un uomo, già noto come piccolo spacciatore, i poliziotti si sono qualificati, ma il giovane, dopo aver spintonato uno degli agenti si è dato alla fuga. Giunto sul ponte Chiaravagna, poco prima di venire raggiunto, ha buttato nel torrente un involucro, che recuperato dagli agenti, è risultato contenere circa 22 grammi di hashish.

Il fuggitivo, un 19enne pugliese, è stato denunciato e la sostanza stupefacente sequestrata. Scattata la perquisizione a casa del 24enne, gli operatori hanno trovato e sequestrato 8 panetti di hashish per un totale di 350 grammi, oltre a bilancini e 100 euro. Il ragazzo prima di venire associato al carcere di Marassi ha detto agli agenti “questa volta siete stati più bravi voi".