In casa con quattro panetti di hashish pronti a essere spacciati, arrestato un pusher

Custodiva in casa quattro panetti di hashish che commerciava ricevendo in casa gli acquirenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, personale del commissariato della polizia di Stato di Genova, impegnato nei controlli straordinari del territorio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, ha arrestato un cittadino polacco.

Durante un controllo in strada lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di droga, così gli agenti hanno proseguito con la perquisizione del suo appartamento.

L'operazione ha dato esito positivo: il pusher aveva occultato oltre 400 grammi di hashish, ben confenzionati e suddivisi in quattro panetti; sequestrati inoltre un bilancino, una macchina per il sottovuoto e relative buste vergini.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.