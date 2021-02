Curriculum falso, denunciato assistente scolastico

Ha falsificato il suo curriculum e grazie a esso ha ottenuto un lavoro. Ma la verità è venuta a galla e l'uomo, un piemontese di 54 anni residente in Lussemburgo, è stato denunciato dalla polizia per il reato di truffa e per falsità materiale ed ideologica.

Piazzatosi ai primi posti della graduatoria del personale scolastico Ata, l'uomo era stato assunto a tempo determinato (un anno) lo scorso ottobre da una scuola genovese come assistente amministrativo scolastico proprio sulla base del suo lusinghiero curriculum: laurea in Scienze Politiche con 110 e lode presso La Normale di Pisa e, tra le precedenti attività lavorative, la direzione del Dipartimento di Scienze dell'Alimentazione all'Unimeier di Milano.

Tutte queste eccellenze hanno fatto però sorgere qualche perplessità al direttore scolastico dell'istituto, che lo aveva assunto, portandolo a segnalare il tutto al commissariato di Sestri Ponente. Gli agenti allora hanno approfondito la questione, chiedendo conferma all'uomo dei titoli di studio e professionali autocertificati e hanno visto così confermati i sospetti del direttore. Il 54enne non ha mai frequentato la Normale di Pisa, né tanto meno è stato il direttore del Dipartimento di Milano.

Inoltre i poliziotti hanno scoperto che aveva dichiarato di essere incensurato e invece aveva collezionato piccoli precedenti per truffa, frode informatica, falsità ideologica e accesso abusivo a sistemi informatici.

Il tassello finale della storia è stato messo dal ritrovamento nel computer del 54enne di un file contenente una vera e propria lettera di referenze di fine periodo, chiaramente postdatata, presumibile pass part tout per la prossima proficua assunzione. Nel suo armadietto a scuola gli agenti hanno poi rinvenuto la predetta lettera in originale, con apposta la firma, abilmente falsificata, proprio del dirigente scolastico.