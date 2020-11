Si presenta a casa dell'ex moglie, la minaccia e la picchia

Dopo Borgoratti, dove un marito è stato allontanato dalla casa dove abitava con moglie e figlia, nel tardo pomeriggio di domenica 29 novembre 2020 un'altra pattuglia è dovuta intervenire in un'abitazione di Sestri Ponente dove un ex marito, mai rassegnatosi alla separazione, si è presentato alla porta della moglie, pretendendo di entrare per prelevare alcuni effetti personali e, una volta all'interno, l'ha percossa e minacciata, tutto davanti al figlio minore.

Anche in questo caso l'intervento degli agenti è stato tempestivo e, anche in questo caso, l'uomo ha cercato di minimizzare l'accaduto, raccontando particolari intimi e irrilevanti dell'ex moglie, nel tentativo di screditarla davanti agli occhi della polizia.

La donna, ascoltata separatamente, ha invece raccontato di una relazione tormentata proprio per le continue vessazione e le violenze fisiche e psicologiche, messe in atto dall'uomo spesso davanti agli occhi del figlio minore. Gli agenti, dopo averla invitata a sporgere denuncia, si sono proposti di accompagnarla in ospedale, ma lei ha rifiutato.

L'ex marito, un italiano di 56 anni, è stato denunciato per maltrattamenti familiari. Avviato il 'Codice Rosso'.