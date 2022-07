Cane precipita dal terzo piano: morto sul colpo

Stava ancora dormendo quando i vigili le hanno bussato alla porta e le hanno dato la tremenda notizia: il suo cane era precipitato dalla finestra e morto sul colpo. Disperata la signora si è guardata attorno e l'animale in casa non c'era più.

L'incidente mortale è avvenuto davanti alla stazione di Sestri Ponente ma sono state vane le tante chiamate dei pendolari arrivate al 112: per il Jack Russel non c'è stato nulla da fare.

A causa del gran caldo la proprietaria aveva lasciato le finestre aperte e il cagnolino salito su una scrivania, forse spinto da uno stimolo come un uccellino o un altro cane in strada, si è sbilanciato troppo finendo giù.

Sul posto è arrivata la Croce gialla che ha chiamato Eridania per far portare via lo sfortunato animale.