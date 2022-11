Spray al peperoncino spruzzato sul bus, sette ragazzi ricoverati

'Agguato' al peperoncino nella notte di Halloween a bordo di un bus, dove un giovane ha mandato al pronto soccorso sette coetanei usando uno spray al peperoncino.

Era da poco passata la mezzanotte quando il 118 è stato allertato per un gruppo di ragazzini intossicati a bordo di un mezzo della linea 1, diretto a Voltri, obbligato a fermarsi all'altezza di via Ciro Menotti, nella delegazione di Sestri Ponente.

Secondo i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto e raccogliendo le testimonianze dei passeggeri, appena ne ha avuto l'occasione, forse per festeggiare la notte del 31, il giovane ha spruzzato lo spray al peperoncino in aria. Dall'autista sono stati chiamati i soccorsi, e le ambulanze hanno trasportato sette ragazzi al San Martino in codice giallo.

Per il suo gesto goliardico, il giovane potrebbe finire indagato per lesioni.