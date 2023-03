Sestri Ponente e le baracche in via dell'Acciaio, Gambino: "Lavoratori stagionali, andranno via a breve"

Qual è il destino delle baracche in via dell'Acciaio, a Sestri Ponente? A chiederlo, in consiglio comunale MariaJosè Bruccoleri di Genova Civica: "La situazione è ormai nota, c'è un campo tra via dell'Acciaio ed Erzelli e più volte abbiamo assistito a tentativi di pulizia e sgombero della zona. Ma mantenendo le baracche in loco, le comunità periodicamente riuscivano a rientrare negli spazi. È un'area vicina alle case e ultimamente diversi cittadini hanno segnalato che in quel campo sono stati bruciati pneumatici rendendo l'aria irrespirabile, gettando oltretutto i rifiuti nel letto del fiume. La convivenza così diventa difficile, come fare? Sarebbe utile bonificare la zona e creare orti a uso di cittadini, magari un campo da calcio o comunque un'area da restituire ai cittadini".

La situazione è nota e lo ha confermato anche l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino: "Abbiamo ricevuto segnalazioni e fatto un sopralluogo a fine febbraio. Siamo andati in mattinata e non c’era nessuno in loco. Abbiamo comunque constatato che l'area era in un contesto decoroso, niente abbandono di rifiuti, le case erano in ordine anche all’interno".

Gambino ha poi dato mandato alla polizia locale di fare ulteriori passaggi: "Abbiamo constatato che ci sono 12 o 13 persone - riferisce - tutti adulti senza minori o donne incinte. Non ci sono situazioni da attenzionare ai servizi sociali. Abbiamo accertato che sono lavoratori stagionali che periodicamente si spostano in Europa. Ci hanno riferito che in primavera si sposteranno in Germania. Ho così preferito aspettare che effettivamente si spostino, per pensare poi alla bonifica. Valuteremo in futuro, se queste persone insistono, di intervenire in maniera stabile per trovare situazioni abitative diverse da quelle precarie di oggi".