Ubriaco, scatena lite al bar: arrestato

Nel corso della notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre 2023 le pattuglie del pronto intervento del Nucleo Radiomobile dei carabinieri sono intervenute in un bar del centro di Sestri Ponente, dove era stato segnalato un litigio tra un uomo e altri avventori.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che la causa del litigio era lo stato di fortissima alterazione psicofisica dell'uomo, un cittadino romeno di 35 anni, dovuto presumibilmente a un uso smodato di alcol.

La presenza dei militari non è bastata a calmare il soggetto, che, anzi, è diventato ancora più aggressivo, opponendo viva resistenza. L'ubriaco è stato infine bloccato e arrestato, e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo fissato per l'indomani.