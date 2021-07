Falso allarme bomba a Sestri, strada chiusa e poi riaperta

Intorno alle 16.30 è intervenuta in via Chiaravagna la polizia con gli artificieri e la strada è stata transennata e chiusa al traffico

Falso allarme bomba a Sestri Ponente in via Chiaravagna. Intorno alle 16.30 è intervenuta sul posto la polizia con gli artificieri e la strada è stata transennata e chiusa al traffico.

L'allarme è presto rientrato, il presunto pacco presente all'interno di un cassonetto dell'immondizia è stato disarticolato dagli artificieri con il cannone d'acqua, uno strumento che spara un getto ad alta pressione in grado di sradicare l'eventuale componentistica elettronica di un ordigno. In questo caso, però, non si trattava di un pacco pericoloso.