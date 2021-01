Spaccia droga vicino al commissariato di polizia, 16enne nei guai

Come 'quartier generale' ha commesso l'errore di scegliere un luogo vicino al commissariato di polizia. Così un giovane spacciatore è stato notato dagli agenti e fermato. Succede a Sestri Ponente. A finire nei guai è stato un 16enne genovese, denunciato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio del 31 dicembre il giovane è stato notato da alcuni operatori del commissariato di Sestri Ponente mentre si appartava con un coetaneo nei pressi di un container ubicato nelle adiacenze di piazza Oriani. Assistendo a una probabile cessione di stupefacenti, gli agenti si sono avvicinati, qualificandosi.

I due, a quel punto, sono scappati prendendo direzioni diverse. Dopo un faticoso inseguimento, il 16enne è stato raggiunto e, nonostante la resistenza opposta, è stato fermato. Durante il controllo è stato trovato in possesso di 9 grammi di cannabis e 215 euro in banconote di vario taglio.

Alla richiesta se detenesse altra sostanza, il ragazzino ha ammesso di averne nascosta altra nei giardini nei pressi della sua abitazione. Effettivamente sono stati rinvenuti 32 involucri in cellophane, contenenti 21 grammi della stessa sostanza nonché un bilancino di precisione. Anche l'acquirente è stato rintracciato e sanzionato in via amministrativa.