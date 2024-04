Giovane di 28 anni trovato morto per strada

Chi ha chiamato i soccorsi probabilmente pensava non fosse grave visto che, in base alle indicazioni ricevute al telefono, i mezzi sono usciti in codice giallo.

Una volta sul posto però la triste realtà di un giovane di 28 anni privo di vita. È successo poco dopo le 16 di venerdì 26 aprile in piazza Monte Santo a Sestri Ponente.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti e la centrale operativa del 118 ha mandato sul posto l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano. Il medico ha tentato di rianimare il giovane, purtroppo senza l'esito sperato.

Per cercare di chiarire l'accaduto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno allertato il magistrato di turno. La vittima è un 28enne di origini romene, senza fissa dimora. Accanto al corpo sarebbero state trovate anche bottiglie di alcolici e alcune pastiglie, la cui assunzione simultanea potrebbe avere provocato il decesso.

