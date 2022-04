Trentenne trovato morto in casa: il cane non fa avvicinare nessuno

Era sdraiato sul letto accanto al corpo senza vita del proprio padrone, alla vista di soccorritori e forze dell'ordine si è parato davanti a loro per impedire che potessero avvicinarsi al cadavere, in un estremo gesto di difesa.

È successo nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 aprile 2022 a Sestri Ponente. Intorno alle due sono intervenuti in un'abitazione di via del Sarto gli agenti della polizia, i vigili del fuoco, il 118 con l'automedica che hanno trovato il corpo senza vita di un uomo tra i 30 e i 35 anni.

Il cane, un meticcio di circa 20-25 chilogrammi, non lasciava avvicinare nessuno, solo l'intervento degli uomini della Croce Gialla, esperti di soccorso animale, ha consentito la prosecuzione dell'intervento. L'animale è stato portato al canile mentre il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertare la cause del decesso.