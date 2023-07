Fiera di Sant'Alberto: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Festa patronale a Sestri Ponente, sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 la Fiera di Sant'alberto animerà le vie della delegazione con un ampio ventaglio di proposte per accontentare grandi e piccini. Stand, bancarelle, cibo, musica, giochi per bambini e molto altro in un evento a cura della Pro Loco Sestri Ponente con il contributo del Comune di Genova Municipio VI - Medio Ponente. Per l'occasione sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità, con strade chiuse e divieti di fermata.

Fiera Sant'Alberto a Sestri, modifiche al traffico

Domenica 9 luglio 2023, dalle ore 6:30 alle ore 20 è stabilito il divieto di transito e di fermata nelle seguenti vie:

Via Emanuele Ferro, tratto compreso tra il civico 21 e via Menotti

Via Goldoni, tratto compreso tra via Traversa Operai e via Menotti

Traversa dei Portici

Traversa degli Operai

Via Luigi Marchelli.

Nel medesimo giorno e fascia oraria, nel segmento stradale antistante il Mercato del Ferro (lato monte), compreso tra Via Emanuele Ferro e Via Goldoni, è istituito il divieto di fermata.

Nei seguenti tratti stradali di Via Ursone da Sestri, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Limite massimo di velocità di 30 km/h

Tra via Puccini e traversa Operai, senso unico alternato regolato a 'vista'

Tra Via Ciro Menotti e Traversa Operai, divieto di fermata.

Contestualmente, dalle ore 19:00 di sabato 8 luglio 2023, e comunque fino a cessate esigenze, in via Ciro Menotti, all’altezza del civico 137r (area di sosta riservata ai veicoli adibiti allo scarico/carico delle merci), è istituito il divieto di fermata. Dovrà essere sempre garantito, nella massima sicurezza, il transito pedonale, dei veicoli di emergenza impegnati in operazioni di pronto intervento.