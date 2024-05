Armato di coltello minaccia di morte il vicino di casa, poi aggredisce la polizia

Nella serata di venerdì 10 maggio 2024 la polizia è intervenuta in via Maroncelli a Sestri Ponente e ha arrestato un 53enne per resistenza e lesioni aggravate.

L’uomo si è presentato ubriaco alla porta del vicino di casa, col quale aveva avuto dissidi in passato, e lo ha minacciato di morte mostrandogli un coltello. I poliziotti che sono intervenuti sul posto l'hanno trovato sulle scale del condominio e sono stati pesantemente insultati. Durante il trasporto in questura l'uomo ha continuato con il suo comportamento aggressivo e violento.

All’interno dell’auto di servizio ha cominciato a tirare forti pugni e a colpire a testate il pannello divisorio dell’abitacolo, gli agenti hanno dovuto così fermarsi per impedire che si procurasse ferite e sono stati colpiti con calci e pugni, rimanendo feriti con prognosi di 4 e 20 giorni.

