"Colpo" in via Sestri della mamma col passeggino: ruba 24 tavolette di cioccolata

Con la sua bimba di otto mesi sorridente nel passeggino non destava alcun sospetto, invece una mamma 39enne è stata denunciata per furto dalla polizia.

Il personale del Commissariato Sestri, ha ricevuto nei giorni scorsi diverse segnalazioni di furto dai commercianti di via Sestri e della presenza nei locali colpiti di una giovane mamma e di una bimba di pochi mesi in passeggino, a volte accompagnate dal papà.

In seguito ai controlli, la donna è risultata con piccoli precedenti a suo carico e madre di altri tre minori, due dei quali affidati a una casa famiglia del Comune.

Il padre della bimba di pochi mesi, invece, è un pregiudicato, denunciato qualche mese fa dalla donna per maltrattamenti, ma ancora legato sentimentalmente a lei.

La 39enne, disoccupata, ha ammesso di avere rubato in due negozi della via ed è stata denunciata. Nel passeggino gli agenti hanno trovato vestiti, prodotti per capelli e trucco, una confezioni di pannolini per bambini e un biberon.

Il provvedimento, però, non è bastato per alcuni giorni dopo la denuncia di un negoziante riporta sulle sue tracce. Questa volta la mamma ha rubato 24 tavolette di cioccolato in uno shop di dolciumi, per un valore di 90 euro.

La visione dei filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza del negozio inchiodano la donna che è stata denunciata di nuovo per furto.