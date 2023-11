La consegna è in ritardo, finisce a botte

È di un ferito, portato in ospedale in codice giallo, il bilancio di una lite, scoppiata tra 'rider' e cliente. Quest'ultimo ha ordinato un panino, che però è arrivato quando ormai erano quasi le 16, così ha deciso di disdire l'ordine.

Ma per il ragazzo delle consegne quella risposta non era sufficiente e l'ordine andava comunque pagato. Così i due dalle parole sono passati in breve ai fatti. Sul posto, in via Manno a Sestri Ponente, sono intervenute polizia e ambulanza della Croce Verde di Sestri.

Mentre uno dei due contendenti veniva accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, gli agenti hanno ascoltato i presenti per ricostruire la vicenda. Nessuno dei due ha voluto sporgere denuncia, dunque non ci sono stati provvedimenti.