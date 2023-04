Sestri Levante, tubo rotto e viabilità interrotta

Disagi a Sestri Levante per la rottura di un tubo con allagamenti in via Nazionale e viabilità interrotta. A darne notizia è l'amministrazione comunale attraverso i propri canali social.

"Attenzione - scrive il Comune di Sestri Levante - viabilità interrotta in via Nazionale tra via Dante e via Costantino Raffo. Si consiglia transito da via Baden Powell".

"Iren sta intervenendo e sono in arrivo le botti, terremo aggiornata la cittadinanza sulle tempistiche di ripristino".