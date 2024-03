Truffa del finto incidente: 85enne consegna 5mila euro di oro e preziosi

Ancora un'anziana truffata con la tecnica del finto incidente, questa volta è successo a Sestri Levante e alla fine uno dei due malviventi, un minorenne, è stato arrestato a Firenze. Con il solito modus operandi una donna di 85 anni è stata chiamata al telefono da una persona che ha raccontato di essere un carabiniere. Lo sconosciuto ha spiegato che la figlia della donna aveva appena causato un incidente stradale, che erano rimasti gravemente feriti un bambino e una donna e che era necessario del denaro per il risarcimento, evitando conseguenze più gravi.

Ignara del raggiro, l'anziana ha riferito il proprio indirizzo e poco dopo si è presentato alla porta un finto carabiniere in borghese, al quale l'85enne ha consegnato una borsa con monili in oro e preziosi per il valore totale di circa cinquemila euro. Dopo aver contattato la figlia, però, si è resa conto della truffa e ha telefonato al 112 dando il via alle indagini da parte della compagnia dei carabinieri di Sestri Levante.

I militari, con l'ausilio della polizia municipale, hanno ricostruito gli spostamenti dei due truffatori fino alla stazione ferroviaria. Poche ore dopo uno dei due, un minorenne originario di Napoli, è stato identificato e arrestato all'interno della stazione di Firenze Santa Maria Novella: è stato trovato in possesso della refurtiva e di un'arma da fuoco.

