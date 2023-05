Sorpreso con la droga in tasca, 30enne nei guai

I carabinieri di Sestri Levante, durante alcuni controlli anti droga, hanno denunciato a piede libero un 30enne originario del Marocco. L'uomo, noto per alcuni precedenti, è stato fermato dai militari e trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish. Dovrà rispondere di detenzione illecita.

Nella giornata di mercoledì 24 maggio 2023 i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno anche eseguito due ordini di carcerazione emessi dal Tribunale di Genova nei confronti di un italiano e un marocchino.

Gli arrestati, un 50enne e un 30enne, sono stati condannati in via definitiva per reati contro il patrimonio e la persona.