Compra cellulare sul web ma trova schermo bloccato e sim: era rubato, denunciata venditrice

Il cellulare che aveva venduto sul web era in realtà rubato, per questo i carabinieri si sono subito mossi per rintracciare chi aveva messo online l'annuncio.

Così una 20enne italiana, al termine di un'indagine svolta dai militari della stazione di Sestri Levante, è stata denunciata per ricettazione: aveva infatti venduto su Marketplace - lo spazio di Facebook riservato agli annunci di vendita - uno smartphone rubato a un ignaro cliente di 49 anni.

Il malcapitato acquirente, una volta ricevuto il cellulare a casa, mentre cercava di attivarlo ha notato che nel dispositivo era già inserita la scheda sim di un operatore telefonico e, in più, lo schermo risultava bloccato con un codice già preimpostato. Tutti indizi che lo hanno portato a pensare che il cellulare non fosse nuovo: dunque è andato immediatamente dai carabinieri.

I militari, tramite la sim, sono riusciti a contattare l'intestataria: una donna di 49 anni che ha confermato di non aver mai più ritrovato il suo vecchio smartphone dal novembre 2023.

Il telefono è stato dunque restituito alla legittima proprietaria, mentre la venditrice - una ragazza di 20 anni - è stata rintracciata e denunciata.