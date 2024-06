Rave party interrotto dai carabinieri, che denunciano l'organizzatore

Voleva dare vita a un rave party ma la festa è stata interrotta poco dopo dai carabinieri e l'organizzatore, un trentenne, denunciato.

Nella tarda serata di venerdì 21 giugno sono state numerose le segnalazioni giunte dalla popolazione residente in località Cascine ai carabinieri di Sestri Levante, che si sono recati subito sul luogo dove era da poco iniziato il rave.

In un terreno privato nell'area boschiva di Cascina i militari hanno trovato un gruppo di venti ragazzi, che avevano iniziato una sorta di festa, con musica ad alto volume e la presenza di bottiglie di alcol.

I militari hanno identificato tutti i partecipanti e denunciato l'organizzatore per la 'riunione non autorizzata' mentre altri due soggetti, nel corso della perquisizione, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish per cui sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.