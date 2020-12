Ubriaco ruba in negozio e minaccia commesso, fermato con spray al peperoncino

Martedì 15 dicembre, intorno alle 13, i carabinieri di Sestri Levante sono intervenuti presso un negozio nella zona della stazione ferroviaria dove hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 62 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di un furto di generi alimentari, poi degenerato in rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo aveva rubato due salami dagli scaffali del negozio, ma è stato scoperto e dopo essersi disfatto della refurtiva ha minacciato di accoltellare il commesso del negozio che ha allarmato il 112. Una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile si è precipitata sul posto mentre l’uomo stava per allontanarsi e lo ha rintracciato poco distante dal negozio.

In evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente perché ubriaco, il 62enne si è agitato alla vista degli uomini in divisa muovendo le braccia come se avesse avuto un coltello in mano. A nulla sono valse le intimazioni degli uomini dell’Arma nel tentativo di convincerlo a calmarsi e a gettare a terra l’oggetto che sembrava stringere tra le dita, i militari sono quindi intervenuti spruzzandogli sul volto lo spray al peperoncino, poi l'hanno arrestato-.

I carabinieri hanno richiesto l’intervento di un’autoambulanza, in ospedale i medici hanno riscontrato un livello di alcol nel sangue pari a 2,62 grammi per litro. L'uomo è stato quindi arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo una notte trascorsa agli arresti domiciliari è stato portato davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto.