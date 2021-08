Lo saluta come se si conoscessero e cerca di strappargli la catenina, denunciato dai carabinieri

Paura per un giovane di Sestri Levante che ieri sera è stato avvicinato da un coetaneo come se si conoscessero e poi è stato strattonato per una tentata rapina.

L'aggressore, infatti, ha cercato di strappargli la catenina dal collo e non riuscendoci si è dato alla fuga.

La vittima ha chiamato i carabinieri che, dopo brevi ricerce, hanno individuato e denunciato l'autore dell'aggressione.