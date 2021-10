Un mazzo di fiori alla poliziotta che gli ha salvato la vita, la storia di nonno Guido

Un mazzo di fiori alla poliziotta che gli ha salvato la vita. Si è presentato così il signor Guido negli uffici della Polizia ferroviaria di Sestri Levante e la storia è stata rilanciata sui social prima dalla pagina ufficiale della Questura di Genova e poi dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. L'uomo, colto da infarto mentre passeggiava con il nipotino nei pressi della stazione di Sestri Levante, è stato immediatamente soccorso da Cristina, agente della Polfer.

"Quel giorno - spiega la Polizia sui social - lo ricordano bene sia lui che Cristina, l’agente che lo ha soccorso dopo che Guido si è accasciato al suolo per via di un infarto. Era appena fuori dalla stazione e portava a spasso suo nipote con il passeggino, quando ha perso i sensi. A soccorrerlo e praticargli le decisive manovre di primo soccorso in attesa dell’ambulanza è stata proprio Cristina. Guido è stato portato in ospedale in condizioni critiche ma si è ripreso e ora sta bene. Una foto di rito, scampato il pericolo, è d’obbligo".

"Il suo ringraziamento è quello di tutta la Liguria - ha aggiunto Toti - grazie alle donne e agli uomini in divisa, sempre al fianco dei cittadini".