Sestri Levante: stop a petardi e fuochi d'artificio, multe fino a 500 euro

Fuochi d'artificio e botti vietati a Sestri Levante per tutto il periodo delle feste. Il sindaco Francesco Solinas ha firmato un'ordinanza che prevede lo stop dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 su tutto il territorio comunale.

Il documento spiega che "il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito". Vengono poi citate le conseguenze negative che si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. "La violazione delle norme contenute nel provvedimento che concretizzano un illecito di rilevanza penale si legge ancora nell'ordinanza - comporterà la trasmissione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova, per l'accertamento della responsabilità penale in ordine alla violazione dell’articolo

703 del Codice Penale".