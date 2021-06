Sestri Levante, verifica intensiva sui bus: 427 passeggeri controllati, 19 multe

Senza biglietto solo il 4,45% dei passeggeri, controlli effettuati alle fermate di piazza Sant’Antonio, piazza Italia e via Fascie

Proseguono le verifiche intensive sulle linee del trasporto provinciale; questa settimana i verificatori titoli di viaggio di Amt hanno effettuato i controlli a Sestri Levante presso le fermate dei bus di piazza Sant’Antonio, piazza Italia e via Fascie.

L’azione congiunta dei nove controllori, urbani e provinciali, si è concentrata su diverse linee: linea 98 (Santa Margherita-Rapallo-Chiavari-Lavagna-Sestri Levante-Bargonasco), linea 4 (Chiavari FS-Lavagna-Cavi-Sestri Levante-Riva Trigoso), linea 5 (Chiavari FS-Lavagna-Cavi-Sestri Levante-Casarza Ligure-Bargonasco-Battilana). I controlli sono stati effettuati anche sulle linee bus per le frazioni di Sestri e per altre località del Tigullio Orientale.

Per tutta la mattinata di giovedì 3 giugno, dalle 7 alle 12, sono stati controllati 427 passeggeri e rilevate 19 situazioni irregolari per mancanza di valido titolo di viaggio con un tasso di evasione del 4,45%. Quattro dei 19 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro.

Il programma di controlli sui mezzi pubblici proseguirà con regolarità anche nelle prossime settimane sulle diverse linee bus, urbane e provinciali. La lotta all’evasione tariffaria, infatti, è un’attività strategica per l’azienda ed ha come obiettivo di tutelare coloro che utilizzano correttamente il trasporto pubblico e fare da deterrente rispetto a chi tenta di viaggiare in modo irregolare.