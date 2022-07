Sestri Levante, controlli nella 'movida': sequestrato un coltello a un 18enne

Controlli a tappeto dei carabinieri nella serata tra sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 a Sestri Levante. Dalle ore 22 alle ore 6 del mattino sono stati impiegati 18 militari divisi in quattro pattuglie e altri dieci del secondo Battaglione Liguria, che hanno battuto viale Rimembranza, via XXV Aprile, piazza Bo, piazza Matteotti, Salita dei Cappuccini e le spiagge delle due baie, identificando a campione i gruppi di giovani che passeggiavano o stazionavano sulle panchine o davanti agli esercizi pubblici aperti.

"Lo scopo del servizio - spiegano i carabinieri in una nota - è stato quello di garantire una movida il più possibile serena e pacifica e di prevenire e contrastare sul nascere possibili dissidi e situazioni di tensione tra i ragazzi, potenzialmente alimentate dall’abuso di sostanze alcoliche".

Complessivamente sono stati chiesti i documenti a 110 giovani, la maggior parte dei quali di età compresa tra i 15 e 25 anni, i militari hanno anche controllato sei bar senza trovare minorenni all'interno. Inoltre hanno verificato il rispetto dell’ordinanza comunale che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, nonché il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche lontano dalle pertinenze delle attività commerciali di vendita.

Durante le operazioni di identificazione è stato notato un ragazzo di 18 anni, residente nel torinese, nervoso alla vista degli uomini in divisa mentre era seduto con alcuni amici nei pressi di piazza Bo. I carabinieri l'hanno perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri. L’arma, detenuta senza giustificato motivo, è stata sequestrata mentre il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

A fianco dei Carabinieri di Sestri Levante e del 2° Battaglione Liguria hanno contestualmente operato in stretto coordinamento due pattuglie della Polizia Locale e otto finanzieri della Guardia di Finanza di Riva Trigoso con un’unità

cinofila per la ricerca di sostanze stupefacenti.