Addio a Nicola Caranza, Sestri Levante piange il capo ultras corsaro

Sestri Levante piange Nicola Caranza. Il 39enne, titolare di un negozio di articoli sportivi a Sestri Levante, è stato trovato privo di vita a casa, in via Antica Romana Occidentale.

La saracinesca del suo negozio in via del Fico, il 3 gennaio scorso, è rimasta abbassata e i genitori, non trovandolo nemmeno al telefono, hanno chiamato i carabinieri.

I militari lo hanno trovato morto nella sua abitazione, sul corpo non c'erano segni di violenza; si tratterebbe di un malore ma per dissipare ogni dubbio è stato aperto un fascicolo e disposta l'autopsia dal pubblico ministero Arianna Ciavattini.

Caranza era figlio di un agente della polizia locale in servizio da trent'anni ed era notissimo in città. Leader degli ultras corsari è stato ricordato proprio dal Sestri Levante con un messaggio sulla pagina Facebook: "L’US Sestri Levante 1919 piange l’improvvisa scomparsa di Nicola Caranza, storico tifoso corsaro, capo ultras per tanti anni della Gradinata Augusto Gori ed esperto della storia della nostra gloriosa Unione".

"Caranza ha amato follemente i nostri colori e ha dato come pochi il contributo eccezionale alla causa dell’Unione, sia dagli spalti, sia come dirigente del settore giovanile, sia come fornitore del materiale sportivo per la prima squadra e per tutte le leve giovanili rossoblu. Una incalcolabile perdita per il Sestri e per quello che Nicola era per tutti noi: un amico. Un amico sempre sorridente".

"La storia ultras della città di Sestri Levante nasce negli anni ’70 attraverso i Boys Sar. Solo nel 1995 grazie ai Fedelissimi Rossoblu il tifo organizzato del Sestri è tornato, dopo qualche anno di vuoto, massicciamente presente sugli spalti del Sivori. Ma è grazie a Nicola Caranza che sono nati gli Ultras Unione, coinvolgendo generazioni e generazioni di nuovi tifosi sestrini. Grazie Nicola, per tutto quello hai fatto per il Sestri".

Al cordoglio si è aggiunta anche la voce della sindaca di Sestri Levante, Valentina aggio: "Voglio esprimere la vicinanza mia e dell'Amministrazione comunale per l'improvvisa.scomparsa di Nicola Caranza, giovane cittadino della nostra città

Nicola, commerciante e tifoso appassionato dell'Unione sportiva Sestri Levante, ha lasciato un grande vuoto in citta', nei tanti amici con cui condivideva la sua grande passione.

Al padre, per tanti anni vigile urbano nel nostro Comune, a tutta la famiglia e agli amici vanno le mie più sentite condoglianze".