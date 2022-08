VIDEO | Sestri Levante, violenta grandinata e danni in città

Ai giardini Mariele Ventre, in centro, un grosso albero si è abbattuto sui giochi, chicchi di grandine grossi come palline da golf

Allerta gialla e risveglio drammatico per il levante dove una forte perturbazione si è abbattuta tra Chiavari e Sestri Levante tra trombe marine, temporali e grandinate. In particolare una tromba d'aria ha devastato il litorale di Lavagna scoperchiando diversi stabilmenti balneari e facendo alzare in area il materiale che è poi precipitato sui binari.

Nel video girato da alcuni lettori la violenta grandinata che si è abbattuta su Sestri Levante intorno alle 8, ripresa dal distributore di benzina nei pressi dell'ospedale e i danni causati dal maltempo ai giardini Mariele Ventre, in centro, con un grosso albero che si è abbattuto sui giochi.

