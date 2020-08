Maxi furto in una seconda casa a Sestri Levante

I carabinieri della stazione di Sestri Levante hanno avviato indagini su un furto in abitazione commesso tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di lunedì 24 agosto 2020, quando ignoti ladri, apparentemente senza provocare effrazione, si sono introdotti all'interno di un appartamento in via della Chiusa, utilizzato quale seconda casa.

I ladri hanno portato via oggetti in oro per un valore complessivo quantificato in 15mila euro circa. L'abitazione non è dotata di sistema di allarme e il proprietario non è coperto da assicurazione contro tali eventi.