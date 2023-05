Ruba in casa di un'anziana, 20enne rintracciata e arrestata

I carabinieri di Sestri Levante, in collaborazione con i colleghi di Roma, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall'autorità giudiziaria di Genova nei confronti di una 20enne originaria della Serbia.

La giovane donna, al termine di indagini, è stata identificata come la responsabile di un furto in un'abitazione di Sestri Levante, rintracciata e arrestata.

I fatti risalgono allo scorso anno. La 20enne aveva forzato la porta della casa di un'anziana e si era introdotta all'interno per rubare diversi oggetti in oro e denaro contante per un valore complessivo di 2.500 euro, poi aveva fatto perdere le proprie tracce. Grazie agli accertamenti svolti dai militari è stato possibile identificare la ladra, successivamente rintracciata e portata in carcere.