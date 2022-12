Sorpresi a rubare dalla cassetta delle offerte in chiesa, denunciata una coppia

Due i loro target: le cassette delle offerte in chiesa e la cassa automatica di un gabbiotto per le foto-tessera.

Da qui sono partite le indagini dei carabinieri di Sestri Levante che hanno così identificato e denunciato all'autorità giudiziaria una coppia con precedenti di polizia. I due, residenti nell’astigiano, sono gli autori di numerosi furti di denaro avvenuti all'interno di una parrocchia della cittadina e denunciati dal sacrestano. In più, come detto, marito e moglie hanno scassinato una macchina foto-tessera per portare via l'incasso.

La cifra racimolata in totale si aggira intorno ai 350 euro.