Festa per Pasqua nella casa in riviera, 12 ragazzi multati

Un gruppo di ragazzi è stato sanzionato per violazione delle norme anti coronavirus dopo avere organizzato una festa in casa a Sestri Levante durante la zona rossa prevista a Pasqua.

A intervenire sono stati i vigili urbani di Sestri Levante, chiamati la notte scorsa da alcuni abitanti delle alture per musica ad alto volume proveniente da un’abitazione.

All’arrivo degli agenti a casa erano presenti dodici ragazzi, che stando a quanto riportato dall'Ansa sono stati tutti sanzionati (400 euro, 280 se pagati entro 5 giorni).

La polizia Locale di Sestri Levante in questo weekend pasquale ha pattugliato in particolare il lungomare, le spiace e la Baia del Silenzio, chiusa con jersey e nastro proprio per evitare accessi vietati in queste giornate.