Sorpreso a spacciare in stazione, nasconde l'eroina in bocca

Un italiano di 50 anni è stato arrestato a Sestri Levante dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a spacciare eroina in stazione.

L’uomo, pregiudicato, è stato infatti notato dalle forze dell'ordine mentre cedeva un involucro di droga a un ragazzo, sempre di nazionalità italiana. Fermato e sottoposto a perquisizione il 50enne è stato trovato in possesso di altre dosi di eroina, nascoste all'interno della bocca.

Dopo l'arresto lo spacciatore è stato portato in caserma e poi in una camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima presso il tribiunale di Genova.