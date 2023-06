Danneggia i seggiolini dello stadio: daspo di due anni per un tifoso del Sestri Levante

Un tifoso del Sestri Levante di 25 anni è stato punito con due anni di Daspo. I fatti risalgono allo scorso 6 aprile. Il giovane, in trasferta in provincia di Novara al seguito dei Corsari, ha danneggiato alcuni seggiolini dello stadio Alfredo D'Albertas, teatro della partita Gozzano-Sestri Levante, valida per il campionato di Serie D.

Il 25enne era stato denunciato alla procura di Novara e la questura, su proposta dei carabinieri, ha emesso il provvedimento che lo terrà lontano dallo stadio per due anni per le condotte antisportive tenute e i conseguenti danneggiamenti.

Per la cronaca, la partita era terminata con la vittoria 3-1 del Sestri Levante, poi promosso in Serie C al termine della stagione sportiva.