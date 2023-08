Va al supermercato e trova due gattini abbandonati in una cassetta della frutta

Nella cassetta al posto delle albicocche c'erano due gattini di pochi giorni. Li ha trovati un cittadino andando a fare la spesa in un supermercato di Sestri Levante. La sorpresa accanto alle file dei carrelli: l'uomo ha sentito dei lamenti provenire dal contenitore e sotto la carta sono spuntati i due fratellini.

Immediato il tam tam social per affidare i due gattini abbandonati in buone mani. E così è stato: si trovano ora in stallo da una volontaria.

L'estate porta con sé il triste fenomeno degli abbandoni di animali da compagnia. Molte persone, durante le vacanze, lasciano cani e gatti per strada o in luoghi dove pensano possano essere notati. Una campagna di sensibilizzazione sulla responsabilità dell'adozione e della sterilizzazione è cruciale per prevenire questa crudeltà.