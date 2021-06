Ubriaco alla guida, patente ritirata e denuncia

Una patente ritirata nell'ambito dei controlli stradali effettuati dai carabinieri di Sestri Levante nella serata di giovedì 10 giugno 2021.

I militari del Nucleo Radiomobile di Sestri Levante hanno fermato un 24enne nato in Albania e residente in provincia di Genova alla guida di un'automobile in stato di ebrezza: nel sangue un tasso alcolemico pari a 1.16 grammi per litro, più del doppio del limite di legge fissato a 0,5.

Il conducente, pregiudicato, e al quale è stata ritirata la patente, è stato anche denunciato a piede libero.