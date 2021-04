Vigili del fuoco salvano cavalla intrappolata, quattro ore di intervento

Una squadra di Chiavari è intervenuta con una veterinaria nell'entroterra di Sestri Levante in località Santa Vittoria per aiutare l'animale che era rimasto incastrato e non era più in grado di rialzarsi

Quattro ore di intervento nell'entroterra di Sestri Levante per una squadra dei pompieri di Chiavari intervenuta in località Santa Vittoria di Libiola, nei pressi del camping Fondeghino, per salvare una cavalla che rischiava di finire nel torrente Gromolo.

I vigili del fuoco sono stati chiamati da una donna che dalla finestra aveva visto l'equino in difficoltà in un terreno recitato di fronte alla propria casa, incastrato in un avvallamento tra due piane e con le zampe all'aria, non più in grado di rialzarsi. L'intervento di soccorso è iniziato poco prima delle 9 del mattino ed è proseguito per circa quattro ore, anche con l'ausilio di una veterinaria giunta da Genova per tranquillizzare e soccorrere l'animale che, spaventato, aveva anche bisogno di liquidi.

I vigili del fuoco sono riusciti a liberare la cavalla, animale di circa 25 anni e più di 500 chili, abbattendo un muretto di terra. Dopo le cure della veterinaria che ha coperto la cavalla, l'ha tranquillizzata e ha provveduto alla reidratazione con una flebo, i pompieri con l'utilizzo delle attrezzature in dotazione sono riusciti a sollevare l'animale e a rimetterlo sulle proprie zampe riconsegnandolo alla padrona che era accorsa sul posto.