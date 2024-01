Nuova caserma dei carabinieri a Sestri Levante, le ipotesi sul tavolo

Nuova caserma dei Carabinieri a Sestri Levante, individuata una nuova area

Il sindaco Solinas: “Criticità per la collocazione scelta in precedenza. Determinati a realizzare questo importante progetto”



Giovedì 18 gennaio il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, con la partecipazione dell'ufficio logistico del comando legione Liguria dell'Arma dei carabinieri, i vertici dell'Agenzia del Demanio Ligure e del dirigente dell'area tecnica comunale, ha effettuato un sopralluogo finalizzato a valutare la nuova area individuata dall'amministrazione per la realizzazione della caserma dei carabinieri.

Il prossimo passo sarà la sottoscrizione di un accordo tra il comando legione Liguria, l'Agenzia del Demanio e il Comune per definire gli impegni reciproci, al fine di una tempestiva costruzione della nuova struttura.

L'individuazione di una nuova collocazione si è resa necessaria a seguito delle criticità emerse relativamente all'area precedentemente scelta, negli spazi degli ex uffici comunali di viale Dante. Tra queste criticità vi è il fatto che con l'entrata in vigore del nuovo Piano di Bacino queste aree sono state collocate in 'zona rossa', rientrante nella 'fascia A - pericolosità idraulica molto elevata'.

A seguito di ciò, l'amministrazione comunale ha intrapreso un costruttivo confronto con l'Arma dei carabinieri e, consapevole delle criticità, ha avviato la ricerca di un sito alternativo, identificando diverse aree idonee, tra le quali la zona compresa tra via della Chiusa, via Fascie e adiacente all'Iis Natta Deambrosis, oggetto del sopralluogo dello scorso giovedì.

Contestualmente, in questi mesi lo staff tecnico dell'Arma dei carabinieri ha espresso alcune preoccupazioni, che sono state formalizzate con una nota inviata nei giorni scorsi dall'ufficio logistico del comando legione Liguria, in cui è stata sottolineata l'inidoneità del sito di viale Dante a causa della compromessa sicurezza in caso di eventi alluvionali, elemento che metterebbe a rischio la capacità e la prontezza operativa del comando di Sestri Levante, su cui ricadono, tra gli altri, precipui compiti d'intervento nell'ambito della Protezione civile.

"Come amministrazione siamo determinati a realizzare questo fondamentale progetto - sottolinea il sindaco Francesco Solinas -. La presenza dell'Arma dei carabinieri sul territorio rappresenta un elemento di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività presenti a Sestri Levante. Condividiamo la visione dell'Arma riguardo alla strategicità di mantenere la compagnia sul nostro territorio; pertanto ci adopereremo per costruire una struttura adeguata nel luogo più indicato, consentendo così ai carabinieri di migliorare ulteriormente le loro attività di assistenza, controllo e intervento a beneficio dell'intera cittadinanza".