Alcol test prima di mettersi alla guida: risulta positivo, ringrazia i carabinieri e va a casa a piedi

Nessuna guida in stato di ebbrezza contestata dai carabinieri nel Tigullio sabato sera. È questo il dato che salta più agli occhi in merito al servizio 'ad alto impatto', che ha visto impegnati sabato 5 marzo i carabinieri della compagnia di Sestri Levante, insieme ai colleghi di Chiavari e di Santa Margherita Ligure, con l'utilizzo di ben 10 pattuglie per un totale di 20 militari.

Sono stati eseguiti numerosi posti di controllo e di blocco, fermando circa 50 autoveicoli in entrata e uscita dal centro storico cittadino e identificando circa 80 persone, ma nessuno è risultato in stato di ebbrezza, segno che i conducenti sottoposti a verifica hanno tutti assunto comportamenti responsabili. Solo in un caso i carabinieri sono intervenuti in via preventiva nei confronti di un giovane, che è stato visto salire al posto di guida di un'autovettura parcheggiata poco distante dalla località del controllo.

L'incedere incerto del ragazzo ha spinto i militari dell'Arma e raggiungerlo e a chiedergli di sottoporsi a controllo con il pre-test per le sostanze alcoliche, prima di mettere in moto la propria autovettura. Ciò per verificare se fosse nelle condizioni psicofisiche per condurre il veicolo. Il test ha dato esito positivo: 1,5 grammi/litro a fronte di una soglia massima di 0.5 g/l. Il giovane ha ringraziato gli uomini dell'Arma e si è avviato a casa a piedi.

Altro focus dell'attività è stata la vigilanza sugli assembramenti nel centro storico. Qui i militari hanno pattugliato anche a piedi il caruggio, individuando per tempo i soggetti potenzialmente più esposti ad assumere atteggiamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, isolandoli e ammonendoli sui comportamenti da tenere per evitare problemi. Sono stati chiesti i documenti di identità a circa 50 avventori di esercizi pubblici e sono stati controllati tre locali e una discoteca.