Cane muore durante escursione, ipotesi bocconi avvelenati sul sentiero

Un cane che procedeva al guinzaglio al seguito dei suoi proprietari, lungo il sentiero che a Sestri Levante conduce a Punta Manara, si è sentito male. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari, per soccorrerlo, il cane, un rottwiler, era morto.

Lo riporta Levantenews. È successo domenica 30 aprile 2023. Trasportato da un veterinario in sevizio a Sestri Levante, le cause del decesso non sono state individuate. Si sospetta che l'animale possa avere trovato lungo il percorso e mangiato un boccone avvelenato.

Al momento solo sospetti. Sarà l'autopsia a stabilire cosa ha ucciso il cane.