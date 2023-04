Base di atterraggio del Tigullio, attiva solo grazie agli sforzi di un privato

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interpellanza, sottoscritta dal gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i motivi per cui Asl4 e Regione non sostengono la gestione della base di atterraggio di Sestri Levante. Il consigliere ha rilevato che esiste una richiesta in tale senso inviata dal Comune all'assessore alla Sanità e all'Asl4, e protocollata il 25 febbraio 2023, e che il servizio è attivo 24 ore al giorno e ne beneficiano i comuni del Tigullio e dell'entroterra.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ricordato che il servizio di emergenza 118 del Policlinico San Martino, capofila degli interventi di emergenza in Liguria, ha trasmesso ad Anci Liguria una nota sull'individuazione dei siti operativi notturni, che contiene i requisiti minimi per stabilire l'idoneità dei siti e suggerire eventuali adeguamenti tecnici. Rispetto al caso segnalato, Gratarola si è impegnato a valutare i costi del mantenimento dell'illuminazione notturna.

"Dopo diverse sollecitazioni - dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi -, è arrivato l'impegno della Regione a rimborsare il privato che, a Sestri Levante, sta mettendo a disposizione un piazzale come base di atterraggio dell'elisoccorso, che serve tutto il Tigullio. Si tratta di un servizio attivo 24 ore al giorno che garantisce una maggiore sicurezza per i cittadini".

"Il titolare dell'area - prosegue Garibaldi - si sta facendo carico di tutti gli oneri di gestione e anche dei costi dell'energia elettrica, che negli ultimi tempi sono aumentati considerevolmente, anche perché, per motivi di sicurezza sono stati posizionati 8 punti luci per riuscire a illuminare adeguatamente anche nelle ore notturne. Sembrerebbe ovvio che a farsi carico di queste spese dovrebbe essere chi usufruisce del servizio, ma a oggi non è così".

"Per questo ho sollecitato la giunta a intervenire - conclude Garibaldi - per risolvere una situazione iniqua. Bene l'impegno a farsi carico di rimborsare il privato delle spese, un buon punto di partenza per garantire ai cittadini un servizio importante per il Tigullio e il suo entroterra".