Cade dalla finestra, bambina portata al Gaslini in elicottero

Una bambina di circa 4 anni è precipitata da una finestra di casa in un appartamento in via Arnaldo Terzi a Sestri Levante. È successo intorno alle 9 di martedì 25 agosto 2020.

La piccola, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduta sul terrazzo dell'appartamento sottostante da un'altezza di circa 5 metri. Sul posto la Croce rossa, il 118 e i vigili del fuoco.

La bambina è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Gaslini. Secondo quanto emerso la piccola si trovava in casa con un cugino, un 14enne: la zia era uscita per pochi istanti e i genitori erano entrambi al lavoro. Dalle prime ricostruzioni i due cugini stavano giocando in casa quando il più grande, non trovando la piccola, si è accorto di un rialzo vicino ad una finestra, forse una sedia o una scatola di cartone. Affacciandosi ha visto la bambina riversa sul terrazzo sottostante al primo piano ed ha dato l'allarme.