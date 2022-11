Badante infedele ruba l'orologio d'oro all’anziana che accudisce, poi lo rivende

Badante infedele a Sestri Levante dove una donna è stata denunciata dopo avere rubato un orologio d'oro all'anziana che accudiva per poi rivenderlo.

Il tentativo è stato però smascherato dai carabinieri. La 55enne, con precedenti di polizia, si è affrettata a vendere la refurtiva ad un “compro oro” della cittadina, da cui i militari sono riusciti a recuperare l'orologio non ancora andati in fusione, per la restituzione alla proprietaria.

La dipendente infedele è stata denunciata per furto aggravato.