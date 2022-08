Treno a fine corsa, ventenne si rifiuta di scendere e aggredisce i carabinieri

Nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 agosto i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio. I militari hano arrestato tre persone (due a Genova ed una Sestri Levante).

Un ventenne tunisino è finito in manette per detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 250 euro, provento dell'illecita attività di spaccio.

Arrestato anche un 35enne genovese per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, è stato riconosciuto da una pattuglia dei carabinieri mentre passeggiava liberamente nel centro cittadino senza un regolare permesso. Perquisito, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Infine un ventenne ecuadoriano è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni. Presso la stazione ferroviaria di Sestri Levante, invitato a scendere dal treno dagli addetti poiché giunto a fine corsa, ha aggredito prima il capotreno e poi i carabinieri intervenuti sul posto, per poi venire bloccato a seguito di colluttazione. Perquisito, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Nel corso del fine settimana sono stati anche denunciati otto giovani, tutti di origine marocchina.