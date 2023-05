In vacanza a Sestri Levante, è ricercata in tutta Europa

I carabinieri del comando provinciale, nel corso del fine settimana di sabato 13 e domenica 14 maggio, durante un predisposto servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno identificato 180 persone, controllando oltre 70 veicoli.

Quattro persone, di cui un italiano, tutti con pregiudizi di polizia, sono state arrestate in quanto destinatarie di ordini di esecuzione pena detentiva. Tra questi, una 35enne, con pregiudizi di polizia, abitante in Svizzera e in vacanza a Sestri Levante, a seguito di mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese per il reato di truffa.

Nel corso del medesimo servizio sono state denunciate in stato di libertà quattro persone.