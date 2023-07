Finti impiegati di banca truffano anziana per 11 mila euro

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, dopo intercettazioni e appostamenti, sono riusciti ad individuare due cittadini ungheresi ritenuti responsabili, fatto salvo il principio di innocenza, di una truffa consumata lo scorso maggio ai danni di una signora di 85 anni a Sestri Levante.

I due truffatori si sono avvalsi della complicità di una donna che, al telefono, ha finto di essere la figlia della vittima e le ha riferito di dover effettuare un'operazione urgente ed importante, bloccata dalla banca. L'anziana preoccupata per la situazione e raggirata dall’abile interlocutrice, ha consegnato denaro e monili per un valore di circa 11 mila euro ai truffatori, che si sono presentati alla sua porta in qualità di impiegati di banca incaricati della riscossione.

L’indagine condotta dai militari ha permesso di localizzare e fermare i presunti autori vicino a Palmanova di Udine, mentre si stavano dirigendo verso il confine di Stato, con la collaborazione degli agenti della Sottosezione di polizia stradale di Palmanova. Tutta la refurtiva nella loro disponibilità è stata ritrovata per un totale di circa un chilo di preziosi (700 grammi, per la precisione).

Oltre a quanto rubato alla vittima, è stato possibile ritrovare ulteriori preziosi e monili appartenenti a vittime di episodi analoghi, avvenuti fra il giorno 11 e 12 maggio a Imperia e Sezzadio (Al). Nei giorni scorsi i militari hanno potuto restituire i preziosi all’anziana vittima.