Pugno in faccia dopo la lite: 30enne denunciato

Attimi concitati a fine marzo a Sestri Levante.

Per futili motivi, due persone hanno dato vita a un pesante litigio in strada. Una delle due è rimasta ferita per via di un pugno.

La vittima ha poi chiamato i carabinieri, arrivati sul posto assieme al personale sanitario 118, che si è occupato di medicarlo e portarlo al pronto soccorso con lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

Inevitabile la denuncia dell'aggressore, un 30enne, da parte dei militari dell'Arma. Stante una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo aveva già precedenti per lesioni personali e anche in questo caso la lite sarebbe degenerata per futili motivi.